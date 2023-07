VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 30 juillet ? Découvrez les prévisions

Les passages nuageux seront fréquents toute la journée sur une bonne moitié nord du pays avec, près de la Manche et des Hauts-de-France jusqu'au Grand-Est, des nuages plus épais pouvant donner de faibles averses. Plus au sud, le temps sera plus sec et lumineux.

Sur les Pyrénées et leur piémont, le ciel restera toutefois chargé tout au long de la journée avec parfois un peu de pluie. Sur le Massif central et les Alpes, les nuages seront encore nombreux et parfois accompagnés de pluie en matinée, puis les éclaircies se développeront l'après-midi. Sur le reste du pays, les périodes ensoleillées domineront largement. Le Mistral et la Tramontane seront modérés, mais le vent d'ouest sur la Corse soufflera jusqu'à 60 à 70 km/h.