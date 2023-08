VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 10 août ? Découvrez les prévisions

Les températures minimales seront comprises entre 18 et 21 degrés sur un quart sud-ouest, 14 à 18 degrés sur le Sud-Est et des pays de Loire à la Bretagne. Ailleurs, elles seront plus fraîches avec 9 à 15 degrés. Les maximales atteindront 22 à 26 degrés de la pointe bretonne à la frontière belge et sur la côte atlantique, 26 à 33 degrés sur le reste du pays.