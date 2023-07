VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 11 juillet ? Découvrez les prévisions

Sur le reste du pays, la journée débutera sous un ciel le plus souvent bien dégagé. Mais rapidement en matinée, du Poitou au Centre-Val-de-Loire, le ciel se chargera et quelques orages pourront éclater. L'après-midi, du Berry au Grand-Est, Bourgogne Franche-Comté et le nord d'Auvergne Rhône-Alpes, le temps sera chaud, mais de plus en plus nuageux et lourd, une dégradation orageuse assez marquée s'installera jusqu'en soirée. Ces orages pourront être violents avec une forte activité électrique, de fortes rafales de vent, des pluies parfois intenses et un risque de grêle.

Ailleurs, les périodes ensoleillées domineront malgré un ciel de plus en plus nuageux en Nouvelle-Aquitaine. De l'Occitanie aux Alpes, là aussi les passages nuageux s'imposeront peu à peu et en soirée des averses localement orageuses se déclencheront. Le vent de sud deviendra assez fort sur le Lyonnais.