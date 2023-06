VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 17 juin ? Découvrez les prévisions

Ailleurs, les Alpes, la région PACA et la Corse bénéficieront d'un ensoleillement assez généreux, des cumulus se formeront à la mi-journée et finiront par donner quelques averses sur le relief l'après-midi. Du côté du golfe du Morbihan et du Pays basque, les nuages bas présents au lever du jour se dissiperont rapidement. Le ciel sera alors voilé de nuages d'altitude sur l'ensemble du territoire.

En seconde partie d'après-midi, une dégradation venue d'Espagne franchira l'ouest des Pyrénées, elle donnera de fréquentes averses orageuses sur le Béarn et la Gascogne qui gagneront en soirée l'ensemble de la région Aquitaine, le Poitou-Charentes, accompagnées par endroits de grêle, de rafales de vent jusqu'à 80 km/h, et de bons cumuls de précipitations. Cette dégradation instable se propagera en cours de nuit suivante sur une bonne moitié ouest du pays. Sur la côte aquitaine, le vent de secteur sud forcira jusqu'à 80 à 90 km/h.