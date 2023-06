VIDÉO - Quel temps ce jeudi 1er juin ? Découvrez les prévisions météo

Jeudi, sur la moitié nord, les nuages bas encore présents se dissiperont en tout début de journée pour laisser ensuite place au soleil, qui s'imposera largement. Le vent de nord-est sera un peu plus fort que les jours précédents sur les côtes de Manche et soufflera des rafales atteignant 60 à 70 km/h.

Plus au sud, l'instabilité restera d'actualité, des averses séviront dès le lever du jour de la chaîne des Pyrénées au sud de la Garonne. Elles se généraliseront dès la mi-journée à la moitié sud du territoire, en prenant encore un caractère orageux accompagné ici et là d'un coup de tonnerre. Ce risque sera moins marqué tout de même sur le flanc est et la Corse.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 10 et 17 degrés, jusqu'à 17 à 19 aux abords de la Méditerranée. Les maximales plafonneront toujours en bord de Manche avec pas plus de 16 à 20 degrés. Elles seront plus élevées ailleurs avec 24 à 28 degrés en général, et jusqu'à 29 à 30 degrés des Pays de la Loire à la Bourgogne.