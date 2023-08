Météo : de nombreux départements en vigilance, quel temps ce jeudi 24 août en France ?

Sur le nord-ouest et le nord du pays, la dégradation orageuse amorcée dans la nuit se confirmera en journée. Le ciel sera très chargé et des averses orageuses circuleront dès le matin. Les orages seront parfois forts avec de la grêle et de violentes rafales de vent. L'après-midi et en soirée, ce temps orageux gagnera ponctuellement le Nord-Est et de nouvelles salves orageuses seront attendues au nord de la Loire, en particulier sur le nord de la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France.

Les températures minimales iront de 17 à 21 degrés sur la moitié nord du pays, 20 à 26 au sud. Les maximales varieront entre 22 et 28 près de la Manche, 28 et 33 des Pays de la Loire à la Lorraine en passant par le Bassin parisien, entre 34 et 38 de l'Alsace au Centre, et seront voisines de 40 degrés dans les terres sur la moitié sud.