VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 10 juillet ? Découvrez les prévisions

Il va faire chaud en France, et même très chaud dans le Sud-Est, ce lundi 10 juillet. Alors que 7 départements sont toujours en vigilance orange canicule, Météo-France prévoit que les maximales seront en hausse sur (la région) Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 37 à 40 degrés. L'agence a également placé lundi 25 départements en vigilance jaune pour canicule.

"Dans l'après-midi (lundi), les maximales" atteindront "entre 38 et 40 degrés dans l'intérieur varois", indique dans un communiqué la préfecture du Var. "Elles sont moins élevées sur le littoral, entre 31 et 35 degrés", et baisseront "dès le lendemain, se limitant autour de 36 degrés dans l'intérieur" du département, poursuit-elle.