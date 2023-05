VIDÉO - Quel temps ce dimanche 7 mai ? Découvrez les prévisions météo

Le temps restera instable, ce dimanche 7 mai, avec de la pluie dans une majeure partie du pays et du résidu orageux, surtout l'après-midi, prévoit Météo-France. Les orages de la veille ont été particulièrement forts, note l'institution, notamment dans le sud-ouest, avec, au total, 10.500 impacts de foudre recensés sur le territoire.

Les averses seront assez fréquentes dès le matin, parfois encore orageuses, de l'intérieur de l'Occitanie vers le Massif central et le quart nord-est du pays. Elles seront plus rares de la Moselle au Bas-Rhin, et du littoral méditerranéen aux Alpes. La Corse sera plutôt épargnée, avec de plus larges éclaircies malgré quelques nuages bas sur les côtes.

Dans l'ouest, les nuages domineront mais les averses seront beaucoup plus éparses. Quelques brouillards et brumes seront présents en début de matinée de la Bretagne au Cotentin.