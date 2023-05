VIDÉO - Quel temps ce samedi 6 mai ? Découvrez les prévisions météo

En cours d'après-midi, le temps deviendra instable et les averses localement orageuses gagneront le pays par le Sud-Ouest. Des Pyrénées au Centre-Val-de-Loire et au Massif central, le temps deviendra de plus en plus nuageux et lourd et les orages localement forts se généraliseront en fin d'après-midi ou soirée, accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent.

Dans le Grand Est, le voile nuageux restera assez dense. Le ciel sera plus lumineux de la Franche-Comté aux Alpes et la Méditerranée malgré des nuages élevés avec un faible risque d'averse sur les Alpes et le Jura.

Les températures minimales seront assez homogènes, comprises entre 9 et 14 degrés. Les maximales s'échelonneront de 16 à 20 degrés de la Bretagne et Pays de Loire jusqu'à la frontière belge, de 21 à 26 degrés ailleurs, et jusqu'à 27 à 28 degrés en basse vallée du Rhône et sur le Sud-Ouest.