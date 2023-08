VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 12 août ? Découvrez les prévisions

Dans la nuit et au petit matin, des averses localement orageuses circuleront du Poitou au Centre, à l'Ile-de-France, jusqu'à la Champagne-Ardennes et la Lorraine. Le ciel sera encore assez nuageux plus à l'ouest mais des éclaircies se développeront en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France.

Au Sud, le soleil sera largement présent. L'après-midi, les averses et localement de l'orage ne concerneront plus que temporairement la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est. Quelques averses isolées pourront se développer également en montagne sur les Alpes et les Pyrénées orientales. Ailleurs le temps sera calme. Le soleil sera le plus souvent présent, même s'il sera parfois assez voilé, comme dans l'Ouest.