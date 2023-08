VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 7 août ? Découvrez les prévisions

Les températures nocturnes seront fraiches, souvent entre 7 à 11 degrés, mais un peu plus douces sur les côtes de la Manche avec 12 à 14 degrés, et 14 à 18 degrés autour de la Méditerranée. Les maximales amorceront une hausse par le sud, et le thermomètre grignotera partout 2 petits degrés. On attend 19 à à 28 degrés des côtes de la Manche aux plaines du Sud-Ouest, jusqu'à 28 à 30 degrés sur le Languedoc-Roussillon et le Var.