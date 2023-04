VIDÉO - Quel temps ce mardi 18 avril ? Découvrez les prévisions météo

Le temps, ce mardi 18 avril, sera ensoleillé sur une grande partie du territoire, hormis sur le relief où des averses localement orageuses sont attendues, selon les prévisions de Météo-France.

Sur la moitié ouest du pays et le pourtour du golfe du Lion, le temps sera au beau fixe avec un soleil bien présent dans un ciel tout au plus nuageux. Ces nuages se feront plus nombreux l'après-midi vers les Pyrénées et son piémont et pourront donner çà et là quelques averses. Sur le reste de l'Hexagone, la grisaille dominera le matin, notamment dans un grand quart nord-est. Après dissipation de ces nuages bas, des éclaircies se développeront dès la mi-journée dans un ciel changeant.