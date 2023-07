VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 13 juillet ? Découvrez les prévisions

Les minimales iront de 11 à 15 degrés sur la moitié nord, de 15 à 23 de l'Aquitaine au Sud-Est. Les maximales varieront entre 24 et 28 degrés sur la plupart des régions, un peu moins près de la Manche, entre 29 et 33 sur le Languedoc, la vallée du Rhône et la Corse, et entre 32 et 37 degrés sur l'est de PACA, en particulier le Var.