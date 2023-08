Météo : de nombreux départements restent en vigilance orange, quel temps ce vendredi 25 août en France ?

Les températures seront en nette baisse avec 18 à 24 degrés en général, et il fera bien plus frais près de la Manche avec 13 à 16 degrés. Les maximales, elles aussi, seront en nette baisse, elles atteindront 27 à 31 degrés du Sud-Ouest au Massif central, Bourgogne-Franche-Comté et plaine d'Alsace, 32 à 38 degrés du sud de Rhône-Alpes à la Méditerranée, pas plus de 19 à 24 degrés près de la Manche et en Bretagne et 24 à 27 degrés de l'Atlantique au Centre et dans l'Ile-de-France.