VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 10 mars ? Découvrez les prévisions

Le temps, ce vendredi 10 mars, sera perturbé et venteux sur la majeure partie du territoire, avec 11 départements placés en vigilance orange, selon le site de Météo-France. Dans le sud du pays, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont en vigilance orange vents forts. Et quatre départements bretons sont eux en vigilance orange vagues submersions : Finistère, Côtes D'Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

Le temps sera particulièrement agité avec un vent de secteur ouest fort à très fort sur une grande partie du pays : les rafales atteindront 70 à 90 km/h en général, 100/110 km/h près des côtes. Elles pourront temporairement dépasser les 120 km/h dans le domaine de la tramontane, sur le relief du Massif central et de Paca, voire les 130/140 km/h sur les extrémités et le relief de la Corse.