VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 8 mars ? Découvrez les prévisions

Ce mercredi 8 mars, deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais, sont en vigilance orange neige-verglas, dans une France où le temps sera pluvieux sur la quasi-totalité du pays, excepté sur les Pyrénées et les régions méditerranéennes, selon les prévisions de Météo-France.

Une perturbation traversera le pays et donnera de la neige en matinée du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au nord de la Lorraine. À l'exception des rivages méditerranéens ou le temps restera sec et ensoleillé toute la journée, partout ailleurs il pleuvra sous des vents de sud-ouest assez forts avec des rafales autour de 70km/h. Elles atteindront 110km/h sur la pointe du Cotentin l'après-midi et 90/110km/h sur les caps Corse.