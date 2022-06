La mer déjà chaude comme l'été : pourquoi il ne faut pas s'en réjouir trop vite

Mais si cette douceur précoce ravit les baigneurs, ils le seront peut-être moins cet été lorsque les méduses auront envahi les côtes de la Méditerranée. C'est en effet l'une des conséquences d’une eau plus chaude que la normale. "On est sûr que cette année sera une année à méduses, surtout dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse", prévient Guillaume Woznica, le spécialiste météo de LCI. "En général, leur prolifération est observée à la fin du printemps et plus la température de l'eau va être élevée, plus l'environnement sera propice à leur développement. Et comme les températures de l'eau sont élevées dès la fin du printemps, c'est le timing parfait pour avoir une multiplication des méduses au cours de l'été, entre juillet et août", précise-t-il, ajoutant que les côtes de l'Atlantique ne seront pas épargnées puisque l'océan connaît aussi des températures en moyenne 2 à 3 °C plus élevées que la normale. "Il n'y a que la Manche, où les températures sont proches des normales, de l’ordre de 13 °C en moyenne, qui sera à l'écart de ce phénomène", ajoute notre spécialiste.

Autre phénomène qui est en train d'être observée ponctuellement : des eaux plus chaudes apportent des espèces invasives, à l’image du poisson-lapin. "Ce poisson tropical a déjà été observé sur les côtes de la Grèce et de la Sicile l'été dernier, alors qu'il n'existait pas avant en Méditerranée orientale. Il devrait gagner petit à petit les côtes françaises, avec pour conséquence un bouleversement de l'écosystème puisque cette espèce s'attaque aux algues et aux herbiers, des ressources essentielles pour les espèces locales à qui elles apportent beaucoup d'oxygène et qui pourraient donc connaître une surmortalité", nous explique Guillaume Woznica.