On ne compte plus depuis un an les communes inondées par des épisodes orageux exceptionnels. Près de Nantes, une incertitude pèse sur le quotidien et le moral des habitants de la vallée du Cens, déjà touchés plusieurs fois. Une équipe de TF1 s'est rendue à Orvault, pour comprendre pourquoi la digue qui protège le village avait été débordée.

Chez Tiphaine, l'eau est montée en une heure, dans sa maison qui venait tout juste d’être rénovée, qu'elle montre dans le reportage du 13H en tête de cet article. Jeudi matin, la rivière en apparence tranquille qui passe derrière sa maison a brutalement gonflé, inondant tout ce quartier d'Orvault (Loire-Atlantique). Les conséquences de plusieurs pluies d'orage qui se sont abattues la veille sur la région nantaise.

Pour les riverains du Cens, cet épisode est le quatrième cette année. L'hiver et le printemps pluvieux peuvent expliquer le phénomène, mais cette répétition les pousse à s'interroger. "Nous avons acheté la maison en 2017. On nous avait annoncé qu'il y avait une digue en haut en amont, et qu'il n'y avait plus d'inondation depuis 2001", raconte Anne-Sophie Pedron au micro de TF1.

Cette digue, c'est le maire (SE) d'Orvault qui la montre à notre équipe. En seize ans, l'ouvrage a toujours protégé les habitations. Mais cette fois, l'engorgement des sols conjugué aux fortes pluies a débordé ses capacités, et pris les autorités de court. Comme en janvier dernier, le maire d’Orvault (Loire-Atlantique) a demandé la reconnaissance de catastrophe naturelle pour cet événement qu'il espère exceptionnel.