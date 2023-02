Vacances d’hiver : du soleil à perte de vue, nos prévisions météo jusqu’à début mars

Le bleu sera la couleur dominante pour ces vacances d’hiver dont c’est le début ce week-end pour la zone B. Toutefois, de l’humidité va parvenir à s’infiltrer, apportant un ciel plus charger dans une petite moitié nord samedi, se réduisant aux départements situés au nord de la Seine dimanche. Partout ailleurs, le soleil brillera sans l’ombre d’un nuage, après dissipation des éventuels brouillards matinaux. Les températures seront en hausse avec des gelées plus faibles et plus rares et des maximales atteignant ou dépassant le plus souvent la barre des 10°C, avec des pointes à 15°C dans le sud-ouest.

Même programme ensoleillé pour la semaine prochaine avec un flux s’orientant progressivement au secteur sud. Celui-ci aura deux conséquences. D’abord avec l’apport d’humidité dans le golfe du Lion, se traduisant par la présence d’entrées maritimes sur le Languedoc. Ensuite avec l’installation d’une masse d’air de plus en plus doux, rendant les températures printanières l’après-midi. Il fera souvent entre 12 et 16°C sous abri, avec des pics à 18°C attendus entre les Landes et le Pays Basque. Ces valeurs, plutôt dignes d’une fin mars voire d’un début avril, seront situées 3 à 6°C au-dessus des normales de saison. Au lever du jour, la fraîcheur restera de mise avec de petites gelées possibles près des reliefs et dans l’est du pays.