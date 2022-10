Vague de chaleur en automne : quelle météo ce mercredi 19 octobre ?

Sur les Pyrénées, le vent de sud se renforcera jusqu'à 80 à 90 km/h en rafales, le ciel se chargera et des pluies gagneront l'ouest de la chaîne, tandis que sur le Sud-Ouest les nuages s'épaissiront et le temps deviendra lourd. Avant la fin de journée, sur la façade atlantique, des Pyrénées jusqu'à la Bretagne et la Basse-Normandie, le ciel deviendra menaçant, les averses fréquentes et souvent orageuses. Les températures minimales seront de 10 à 1°C sur les deux tiers nord-est et de 13 à 18°C sur l'ouest, jusqu'aux rivages méditerranéens.