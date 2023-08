À Paris, le mois de juillet n'avait pas été aussi pluvieux depuis plus de 20 ans

L'été a jusque-là été bien maussade pour les Parisiens. Le cumul de pluie à Paris a battu un record au mois de juillet dernier, atteignant 107 millimètres selon des données relevées au Parc Montsouris, dans le 14e arrondissement. Un tel niveau de précipitations n'avait pas été enregistré à la même époque dans la capitale depuis plus de 20 ans.

"Pour trouver un mois de juillet plus arrosé dans la capitale, il faut remonter à 2001", révèle sur son compte Twitter François Jobard, météorologue pour Météo-France. Des statistiques d'autant plus impressionnantes que la météo a été particulièrement chaude et sèche ces dernières années. "Six mois de juillet sur huit (2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022) n'avaient pas atteint 20 mm du mois", précise le météorologue.