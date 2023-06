Orages : 35 départements en vigilance orange ce dimanche

Dans le détail, sont concernés le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, l'Oise, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise, l'Essonne, les Yvelines, Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, l'Orne, l'Eure-et-Loir, le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, la Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

La vigilance orange débutera dans l'après-midi, et restera valable au moins jusqu'à minuit. "Cet après-midi et ce soir, des orages vont balayer de nombreuses régions françaises autour d'un axe allant de l'ouest des Pyrénées aux Hauts-de-France", détaille Météo-France. "Sur les départements placés en vigilance orange, ces orages pourront présenter un caractère violent avec de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes intensités de précipitation et une activité électrique très importante. À noter que ces orages auront un déplacement rapide. On se méfiera donc d'une possible dégradation soudaine."