VIDÉO - Mini-tornades : pourquoi les départements touchés n'étaient pas en vigilance orange

Des milliers de foyers toujours privés d'électricité ce lundi matin, de nombreux dégâts, et une question : les phénomènes météo survenus dans le nord du pays, dimanche 23 octobre au soir, auraient-ils pu être mieux anticipés, alors que Météo-France avait placé les départements concernés en vigilance jaune aux orages ?

Car une "mini-tornade" s'est abattue dimanche soir sur Conty, près d'Amiens dans la Somme, et un "phénomène violent" similaire a frappé des dizaines de maisons et arraché des toitures à Bihucourt, dans le Pas-de-Calais, selon les pompiers et les autorités. Des "arbres et poteaux" sont par ailleurs tombés au sol dans plusieurs communes, sans faire de victimes. Plusieurs interventions étaient notamment en cours à Masny, Wandignies-Hamage, Thun-Saint-Amand ou Hazebrouck. Dans l'Eure aussi, les orages ont été violents.