L'alerte à la pollution aux particules fines a été déclenchée en Corse mercredi et jeudi en région Paca. En cause : l'arrivée d'une masse d'air chargée en poussières désertiques. La météo orageuse qui connait une partie de la France cette semaine, est de fait tout à fait propice à "une pluie de sable" à certains endroits.

Ce n'est ni le moment de passer à la station de lavage, ni de faire des efforts physiques intenses à l'extérieur. La procédure d'alerte à la pollution aux particules fines a en effet été déclenchée dans certains départements de France en raison de l'arrivée d'une masse d'air chargée se sable du Sahara. "Le seuil d’alerte" a ainsi été dépassé mercredi "sur la totalité de la Corse" du fait d'un "épisode de pollution aux particules fines en lien avec une remontée de poussières désertiques" et "les modèles de prévisions ne prévoient pas d'amélioration de la situation avant ce weekend", précise l'organisme de prévision Qualitair Corse qui qualifie la qualité de l'air de "très mauvaise" sur la partie ouest de l'île et de "mauvaise" pour la partie est.

Ce jeudi en région Paca, "le risque de dépassement du seuil en particules fines PM10 reste élevé malgré des averses éparses", indique la préfecture de son côté des Alpes-Maritimes dans un communiqué. Plus généralement, AtmoSud prévoit une qualité de l’air mauvaise à localement dégradée dans tous les départements de la région.

Si durant ce type de phénomène météorologique, en particulier en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il est recommandé de réduire les activités physiques et sportives intenses et de limiter les émissions d'origine automobile en privilégiant les modes de déplacement non polluants, il est aussi propice à teinter le ciel d'une couleur ocre orangé.

Des conditions météo propices

Si ces épisodes semblent de plus en plus fréquents depuis quelques années, au point de devenir presque communs, une étude a récemment montré que ce n'était pas qu'une impression. Pour rappel, ce phénomène arrive jusqu'à l'Hexagone en cas de tempête dans le Sahara, lorsque le vent de secteur sud porte avec lui le sable du désert jusqu'au territoire français. D'où le fait que, le ciel change, le temps de cet épisode sableux, de couleur et vire au ocre-orange.

Ce nouvel épisode s'est donc amorcé mardi avec un pic attendu ce jeudi sur le quart sud-est du pays mais les poussières désertiques pourraient toucher d’autres parties de la France. "Ce début de semaine, changement de configuration. Une dépression s’isole au large du Portugal, redresse alors le flux au sud et l’accélère. Un jet s’étire alors entre Algérie/Maroc et le sud-est du pays", prévenait ainsi Météo France dès le 16 juin sur X, anciennement Twitter. En raison des conditions orageuses qui touchent une partie de la France depuis ce milieu de semaine, et de la pluie qui les accompagne, "il faudra s’attendre de nouveau à du dépôt sur les surfaces", avait aussi prévenu l’organisme.

Quid des "pluies de sang" ?

"Dans les prochaines heures, il pourra littéralement pleuvoir du sable", a prévenu de son côté Météo-Varoise mercredi sur sa page Facebook, alors qu'un "afflux massif de sable Saharien" traversait dès mardi soir "la Méditerranée" et se dirigeait "en ce moment même vers notre région". De fait cela notamment produit dès la matinée de mercredi dans l'ouest-Var où le ciel s'est chargé de nuages en quelques heures. "Les pluies restent actuellement fortement chargées en sable", peut-on lire toujours sur cette page ce jeudi.

Une pluie sableuse... et rougeâtre ? C'est ce que l'on appelle les fameuses "pluies de sang", à savoir des gouttes chargées en sable et donc rougies que l'on retrouve notamment sur les véhicules et qui se révèlent d'ailleurs assez agressives pour la peinture. Alors que les particules fines vont remonter toute l’Europe centrale, pour venir frôler la mer du Nord, le reste de l’Europe n'est pas épargné, comme l’est de l’Allemagne qui pourrait être concerné par ces "pluies de sang" sous l'effet de violents orages.