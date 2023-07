Météo : attention aux "violents orages" attendus mardi dans le nord-est et le centre-est de la France

Une conséquence des premières fortes chaleurs estivales. Alors que le mercure est très élevé dans l'Hexagone depuis plusieurs jours - avec même les premières alertes canicules -, de violents orages devraient éclater mercredi. "De violents orages (puissantes rafales de vent, grêle, pluies intenses et forte activité électrique) sont prévus demain après-midi et en soirée sur le nord-est et le centre-est du pays", indique Météo France. Selon le modèle du service météorologique, le Grand Est, la Bourgogne-France-Comté et potentiellement la région Rhône-Alpes devraient être particulièrement touchés.