Au moins cinq morts dans des tempêtes en Pologne et en Allemagne

Le quatrième décès a été déclaré en Allemagne où un automobiliste de 37 ans a été tué par un arbre qui s'est abattu sur sa voiture, en Basse-Saxe. Une grande vague violente a aussi brisé les vitres avant d'un ferry de Hambourg naviguant sur l'Elbe. Dans plusieurs Länder, des écoles ont été fermées, et la police a mis en garde les habitants contre les passages dans les parcs et les forêts, comme à Berlin et à Hambourg. Aucun train longue distance ne devait, par ailleurs, circuler le matin dans la moitié nord de l'Allemagne, y compris à Hambourg ou Berlin, a fait savoir l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a de son côté annulé 20 vols, affectant les liaisons vers Berlin, Hambourg et Munich au départ de Francfort-sur-le-Main, le plus grand aéroport allemand. Mêmes perturbations dans les transports aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni qui, a émis une "alerte rouge", craint ce vendredi de nouvelles "fortes perturbations et des conditions dangereuses en raison de vents extrêmement forts."