Comment s'habiller pour mieux supporter les fortes chaleurs ?

Évitez également les vêtements serrés comme les jeans et les leggings moulants qui risquent de gêner la circulation sanguine, déjà ralentie par la dilatation des vaisseaux sanguins en raison de la chaleur. Porter des habits serrés contribue ainsi à augmenter la sensation de jambes lourdes. Mieux vaut porter des vêtements amples qui laissent plus facilement circuler l'air et favorisent l'évaporation de la transpiration. Les robes longues ou pantalons fluides sont les vêtements parfaits pour supporter au mieux les fortes chaleurs tout en couvrant quelques parties de votre corps et ainsi éviter les coups de soleil.

Autre conseil : éviter les tissus synthétiques et privilégier ceux naturels comme le coton, le lin, le bambou ou encore la soie. Ces matières sont en effet plus fraîches et plus respirantes et absorbent mieux l'humidité que le polyester ou encore l'élasthanne.