Météo : pic brûlant d'une canicule qui gagne les confins de la Bretagne ce lundi

La journée de lundi pourrait être l'une des plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle de la France. Les températures maximales seront partout supérieures à 30°C, et entre comprises entre 38 et 40°C dans une moitié de la France, de l'Ouest à la vallée du Rhône.

Météo France s'attend à de nombreux records, comme à Brest où "le record absolu de 35,2°C de juillet 1949 (...) sera dépassé ce lundi après-midi", mais aussi dans les Landes, où "la forêt landaise sera au-dessus des 42°C", selon le prévisionniste Olivier Proust.