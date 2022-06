Vague de chaleur : quelles sont les régions à surveiller ce mardi 14 juin ?

Ce mardi 14 juin va marquer le début de l’épisode canicule attendue dans la semaine. Ce matin, les températures étaient déjà élevées, mais disparates sur le territoire, variant entre 8°C dans le Nord et 23°C aux alentours de Marseille.

Dans l’après-midi, il faut s’attendre à une journée plutôt chaude pour l’ensemble du pays, mais avec un ciel voilé, quelques nuages et un temps lourd et sec dans le Sud-Ouest. Le Nord-Ouest de la France connaîtra des températures ne dépassant pas les 23/24°C, et sera la partie la moins chaude du pays.

Inversement, Bordeaux devrait atteindre les 37°C et Toulouse les 35°C, et les régions de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie seront les plus concernées par les fortes chaleurs ce mardi. Dans le Sud-Est, le soleil sera aussi de la partie avec plus de 32°C à Marseille et 31°C à Lyon. Les températures seront un peu plus supportables dans le reste de la France avec 27°C à 28°C à Strasbourg et à Metz, 27°C à Paris et 28°C à Tours. Enfin, 31°C seront attendus dans le Nord de la Corse, contre 28°C dans le Sud.