Qu'est-ce que le "blocage en oméga", à l'origine des fortes chaleurs de cette semaine ?

Alors que l'été 2023 se classe parmi les plus chauds historiquement mesurés en France, selon un bilan dévoilé ce lundi 4 septembre par Météo-France, le début du mois de septembre n'échappe pas à la tendance : "un épisode persistant de forte chaleur s’est mis en place sur le pays" depuis dimanche, rappelle Météo-France. "Il débute par des températures inédites pour un mois de septembre sur un large quart Sud-Ouest qui vont ensuite s'étendre à la quasi-totalité du territoire", avec "aucun véritable rafraîchissement (...) entrevu avant au moins dimanche".

"On a de l'air chaud aspiré depuis le Maghreb qui est revenu progressivement sur le pays, avec des hautes pressions qui se sont installées et une situation de blocage qui va durer toute la semaine", a expliqué Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France. Dans le jargon des météorologues, on parle de "blocage en oméga".