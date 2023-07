Vague de chaleur : à quoi s'attendre pour les prochains jours ?

Pas de répit pour le lendemain, jeudi 20 juillet : d'après les prévisions de Météo-France, "il fera encore 33 à 37°C sur les régions méditerranéennes, et en moyenne vallée du Rhône, avec 38 à 40°C en Provence et en Corse", indique-t-elle. Ailleurs, le temps sera plus agréable, avec des températures maximales "comprises entre 25 et 31°C" et même "moins de 25°C sur le Nord-Ouest entre la Bretagne, la Normandie, et les Hauts-de-France".