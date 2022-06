Canicule : les écoliers et collégiens des 12 départements en alerte rouge pourront rester chez eux ce vendredi

Pour limiter l'inconfort des élèves, particulièrement vulnérables lors de ces épisodes caniculaires, le ministère de l'Éducation nationale a publié de nouvelles précautions pour ces plus jeunes dans un communiqué. Ainsi, dans ces 12 départements, "les parents qui le souhaitent et qui sont en mesure de le faire pourront garder leurs enfants à domicile et ne pas les envoyer à l’école ou au collège" ce vendredi, renseigne la rue de Grenelle.