VIDÉO - Météo : ce temps estival sur la France est-il parti pour durer ?

Après un lundi de Pentecôte estival bien qu’orageux au sud, on prendra les mêmes pour recommencer. Ce mardi débutera avec un temps le plus souvent ensoleillé puis, des nuages se développeront l’après-midi entre le sud-ouest et les Alpes, conduisant à la formation de cellules orageuses parfois marquées. Le vent de nord-est restera sensible au nord de la Loire, ce qui limitera la hausse du mercure en bord de Manche. Côté températures justement, les valeurs seront stables et resteront situées 2 à 4°C au-dessus des normales de saison. Elles s’échelonneront entre 16 et 21°C du Finistère à la Côte d’Opale et entre 25 et 30°C partout ailleurs.