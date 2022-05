Ces départements en risque "très probable" de sécheresse d'ici la fin de l'été

Pour déterminer les départements qui risquent d'être en situation de sécheresse d'ici à la fin de l'été, le ministère a pris en compte différentes données comme la baisse des niveaux des rivières et des lacs, la pluviométrie et surtout l'état actuel des nappes souterraines et de l'humidité des sols. Selon le site officiel Propluvia, 54 arrêtés de restrictions d'eau sont déjà en place dans 16 départements. La plupart d'entre eux se situent dans l'Ouest et le Sud-Ouest, mais des départements du Nord de la France sont également concernés.

Dans son communiqué, le ministère de la Transition écologique explique que "la sécheresse des sols s'est installée précocement sur le territoire national" et sa carte montre "que l'été 2022 pourrait être marqué par des étiages (la baisse de niveau des fleuves, ndlr) ou des baisses de nappes marquées sur la totalité du territoire". Les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire et le Centre-Val-de-Loire pourraient être les plus touchés.

"On a un mois de mai non seulement très chaud, mais très sec. De la frontière belge à l'Atlantique, on a un déficit pluviométrique de 20 à 30%", explique à l'AFP Olivier Proust, ingénieur prévisionniste à Météo-France. Dans le Sud-Est de la France, tous les départements ont été déficitaires avec jusqu'à -52,5% de pluies par rapport à la normale dans les Bouches-du-Rhône. Le département ainsi que ceux des Alpes-Maritimes, du Var, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence sont ainsi déjà en alerte sécheresse.