Canicule : une surmortalité observée en PACA en juillet

Des décès qui pourraient être imputés à la chaleur excessive ? Selon les premières estimations de l'agence de santé publique publiées ce jeudi, il y a eu au moins 30 décès de plus que la normale en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur pendant la deuxième canicule de l'été, du 17 au 26 juillet 2023. Cette dernière a frappé "dix départements du sud-est", des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, soit "11,8% de la population" de l'Hexagone, entre 3 et 7 jours selon les départements.