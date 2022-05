Sécheresse : après le déficit de pluviométrie d'avril, les céréales en danger

"Les cultures d'hiver, comme le blé ou l'orge, qui sont aujourd'hui en phase de développement, commencent à connaître des situations qui vont affecter les rendements", a-t-on indiqué au ministère de l'Agriculture. "Il y aura un impact sur la situation des céréales" même s'il "est encore beaucoup trop tôt pour avoir une évaluation précise".

La FNSEA, syndicat agricole majoritaire, a dressé ce lundi un constat tout aussi alarmiste : "Aucune région n'est épargnée", a déclaré à l'AFP sa présidente, Christiane Lambert. "Chaque jour qui passe, on voit des sols se craqueler. Hier, j'étais chez un agriculteur du Puy-de-Dôme, il arrose son blé. Si cela continue comme ça, ceux qui ont la possibilité d'irriguer vont s'en sortir, les autres auront des baisses de rendement dramatiques".

Météo-France évoque "un épisode de chaleur" qui, sans être inédit, est "remarquable par sa précocité, sa durabilité et son étendue géographique". "Depuis octobre-novembre, il y a d'énormes sécheresses au Portugal et en Espagne, qui remontent en Occitanie et en Provence et le long de la vallée du Rhône. Ce qui est inhabituel en cette saison, c'est que la sècheresse touche le nord de la Loire", a ajouté la présidente de la FNSEA.