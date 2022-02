Cyclone Batsirai : un pétrolier mauricien s'échoue au large de La Réunion

Pour l'heure, les secours tentent d'évacuer les 11 marins présents à bord. "Des équipes de sauvetage du Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) sont sur place. Une tentative d'opération d'évacuation est en cours dans des conditions très difficiles", a indiqué le préfet sur Twitter. Les marins - des Indiens et Bangladais, selon le ministère des Outre-mer - sont "sains et saufs. Ils se trouvent toujours à bord du bateau échoué", rassurent les autorités locales. 32 personnes, sauveteurs et équipes médicales, sont à pied d'œuvre.