Météo des forêts : deux départements du Nord-Est en vigilance orange incendie

Dans le Bas-Rhin, la préfecture a élaboré un dispositif "Sentinelles" de surveillance des départs de feux, dispositif qui doit être officiellement lancé mardi. Les sentinelles, bénévoles, sont prévenues via messageries et se rendent sur les lieux considérés comme potentiellement dangereux selon plusieurs critères (météo, état hydrologique…) pour y patrouiller. Si elles détectent un départ de feu, elles appellent les secours et donnent leurs coordonnées approximatives, la couleur de la fumée, etc… pour que les pompiers puissent se rendre sur place au plus vite.