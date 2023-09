Météo : des poussières de sable du Sahara attendues sur la France dans les prochains jours

Des poussières de sable provenant du Sahara vont colorer le ciel de l’Hexagone. Une partie du Sud-Ouest, notamment l'Occitanie, devrait être touché par ce phénomène dès dimanche 3 septembre. Un phénomène qui donne au ciel cet aspect laiteux et qui masque le soleil, comme le note le météorologue Anthony Grillon.

Le phénomène, qui donne au ciel une teinte ocre dû à la diffusion sur les particules de poussière, pourra être observé au minimum jusqu'à mardi. La cause ? Une goutte froide – une masse d’air isolée, plus froide que la zone qui l’entoure – qui se trouve actuellement sur la péninsule ibérique, et qui fait remonter l'air chaud du Sahara, comme aspiré vers le Nord. Une hausse des températures est prévue ce dimanche avec 35 °C attendus dans le Sud-Ouest.