Des tubas repérés dans l'Aisne : qu'est-ce que ce phénomène météo impressionnant ?

Ce phénomène correspond à "un entonnoir visible sous la base d'un nuage de type Cumulus ou Cumulonimbus", selon Keraunos, un bureau d'études spécialisé dans le suivi des orages et des tornades en France. Ces sont "les plus petites colonnes de vent, qui ne touchent pas le sol et qui se limitent à une rotation sous la base nuageuse", apparaissant "sous la forme d'un entonnoir nuageux aux bords souvent très lisses", explique son site. Il s'agit en fait de "la manifestation nuageuse d'un tourbillon plus ou moins intense", selon l'Organisation météorologique mondiale.

Keraunos précise dans un bulletin qu'"une masse d’air instable" a recouvert mercredi "la majeure partie du pays", entraînant des "averses orageuses" à partir desquelles des "phénomènes tourbillonnaires sous forme essentiellement de tubas". Ces derniers ont aussi été repérés par l'organisme à Chalons-Vatry, dans la Marne. Des internautes ont également partagé des photos de tubas en Eure-et-Loir, dans l'Aube ou encore dans les Ardennes.

Le phénomène n'est en réalité pas si rare. "Cela arrive tous les étés. Lorsque la masse d'air est très instable et que le contraste thermique entre le sol et l'altitude est fort, il peut y avoir un tuba, voire une tornade dans un stade ultime", expliquait en juin 2021 le prévisionniste de Météo-France Patrick Casteiltort à France Bleu.