Descente d’air polaire : jusqu’à 30°C perdus entre lundi dernier et ce week-end

La baisse des températures amorcée entre mardi et mercredi selon les régions va se poursuivre au cours des prochains jours, en s’accentuant à l’approche du week-end. Ainsi, les minimales de ce vendredi matin retrouveront un niveau de saison dans la moitié nord où elles seront généralement comprises entre 9 et 12°C sous abri. En cours de journée, les maximales rejoindront les normales dans les régions centrales tandis qu’elles passeront en dessous plus au nord avec 17°C prévus à Paris contre une normale à 21°C ou encore 16°C à Lille, soit 4°C de moins que la valeur habituellement observée une mi-septembre.

Samedi, les minimales passeront sous la barre des 10°C dans quasiment toutes les régions, exceptions faites des littoraux et des départements méditerranéens où le mercure pourra encore afficher 13 ou 14°C, voire plus en Corse. Ailleurs, les thermomètres indiqueront le plus souvent entre 4 et 7°C, un peu plus dans les grandes villes. Aux heures les plus chaudes, la barre des 20°C ne sera franchie qu’entre le sud-ouest et les côtes méditerranéennes. Ailleurs, les maximales ne dépasseront pas 14 à 18°C sous abri.

Cet épisode de fraîcheur, le premier depuis début avril, atteindra son pic au cours de la matinée de dimanche. Les minimales varieront alors de 3 à 6°C dans les campagnes des deux tiers et à proximité de tous les reliefs. Localement, des gelées blanches seront possibles, comme dans l’intérieur de la Normandie, vers le Nivernais, la Lorraine ou encore l’Auvergne. L’après-midi en revanche, les valeurs gagneront un ou deux degrés par rapport à la veille, le seuil des 20°C remontant jusqu’au sud de la Bretagne.