Météo : quel temps fait-il en France ce dimanche 30 janvier 2022 ?

Le ciel restera toutefois chargé dans les régions les plus à l'ouest et de nouvelles pluies faibles toucheront le Finistère en fin de journée.

Plus au sud, les brouillards seront nombreux et parfois givrants dans les plaines du sud-ouest. La grisaille y évoluera peu dans la journée. Le soleil continuera de s'imposer en montagne et sur bordure méditerranéenne où le mistral et la tramontane souffleront à nouveau avec des pointes à 80/90 km/h, voire jusqu'à 100 km/h pour le mistral.