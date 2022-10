Douceur exceptionnelle : des pointes à 32°C en fin de semaine, et après ?

Avec un ou deux degrés de plus en fin de semaine, les températures s’annoncent une nouvelle fois exceptionnelles. Ainsi, ce jeudi matin, le mercure affichera déjà 22°C sur la côte basque, soit plus que la normale de l’après-midi à cette période de l’année, et 10°C de plus que la normale du lever du jour. La douceur dominera plus largement de la Manche à la Méditerranée avec 14 à Paris, 15 à Brest et Lyon, 17 à La Rochelle comme à Toulouse, ou encore 18°C à Bordeaux et Perpignan. Dans l’après-midi, les maximales s’établiront partout au-delà des 20°C avec 22 à Lille et Strasbourg, 23 à Tours, 25 à Grenoble, 27 à Agen, 29 au pied des Pyrénées et des pointes possibles à 31, voire 32°C dans l’intérieur du Sud-Ouest.

Vendredi, les températures seront équivalentes à la veille avec une douceur marquée au réveil, se transformant en chaleur l’après-midi dans le Sud-Ouest avec des pointes à 30°C dans l’intérieur du Pays Basque. Il fera également 25°C ou plus jusqu’au Val de Loire ainsi qu’en Auvergne-Rhône-Alpes. Une nouvelle hausse est attendue samedi avec 2 ou 3°C de plus que la veille, si bien que les pointes à 30°C se multiplieront en Aquitaine et dans l’ouest de l’Occitanie. Les thermomètres atteindront 27-28°C vers le Berry ou encore l’Allier, jusqu’à 24°C en Île-de-France ou encore 22°C en bord de Manche.

Peu d’évolution à attendre pour dimanche, alors que nous serons passés à l’heure d’hiver la nuit précédente. L'ambiance demeurera ainsi estivale dans les régions méridionales avec à peine un ou deux degrés de moins que la veille. C’est surtout dans le Nord-Ouest que la baisse sera un peu plus sensible en raison de l’arrivée d’une perturbation pluvieuse très atténuée.