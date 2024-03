Météo : du sable du Sahara dans le ciel du sud de la France

Des poussières provenant du Sahara sont apportées par le vent depuis mercredi en France. Le sud du pays est surtout touché, notamment les Pyrénées. Cet épisode devrait prendre fin samedi soir.

Le sable du Sahara fait son retour dans l'Hexagone. Un nouvel épisode de Sirocco traverse la France, teintant le ciel d'une couleur ocre en raison de la poussière. Cet épisode, le premier de la saison, devrait durer jusqu'à samedi 23 mars au soir.

Ce phénomène météorologique est particulièrement visible dans le sud de la France, notamment autour des Pyrénées. Des images publiées sur X montrent ainsi le Pic du Midi à peine visible. Ce phénomène est lié au vent chaud qui souffle depuis le Sahara à travers la Méditerranée jusqu'en Europe, soulève de grandes quantités de sable et les propulsent jusqu'à 4500 mètres d'altitude.

Comme l'a expliqué sur Twitter Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste dans les Alpes du Sud, ce phénomène n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Les poussières de sable du Sahara viennent en effet souiller la neige. Celle-ci a donc absorbé davantage de chaleur, a fondu plus vite, privant ainsi les glaciers de leur couche de neige protectrice. La glace va ensuite être soumise à la vague de chaleur sans son bouclier protecteur habituel.

Outre une coloration du ciel en orange ou en rouge, ces poussières issues de tempêtes de sable en Afrique du Nord peuvent affecter la santé humaine, en aggravant des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires, et la production d'énergie, en réduisant les performances des panneaux solaires, rappelle Copernicus. Ces brumes de sable sont toutefois moins toxiques que les particules ultrafines issues du trafic routier, du chauffage au bois, du charbon, ou des incendies.

Le survol de ce type de "nuage" venu du Sahara est relativement classique, surtout au sud du pays et sur les régions méditerranéennes. La France a déjà connu un tel phénomène à plusieurs reprises. En juin 2023, des poussières désertiques ont survolé la Corse et le sud-Est et avaient ainsi teinté le ciel de couleur ocre.