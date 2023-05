Météo : en 2022, le nombre de vigilances "canicule" et "orages" a explosé en France

Sur l'ensemble de 2022, les épisodes de vigilance canicule orange et rouge pour "canicule" ont totalisé 38 journées, soit quatre épisodes d'une durée longue, la plus importante s'étant étalée du 12 au 26 juillet. L'été 2022, deuxième plus chaud en métropole depuis 1900, a été à ce titre particulièrement exceptionnel, cumulant 33 jours de vagues de chaleur, contre 22 lors de la canicule de 2003, avec notamment des vigilances rouges - le plus haut niveau - dans 14 départements du sud-ouest entre le 16 et le 19 juin et même 15 départements de la façade atlantique du 17 au 19 juillet.

En tout, ce sont quatre vigilances météorologiques pour "canicule" qui ont été émises par Météo-France, contre deux en moyenne depuis 2012. "Les épisodes de précipitations intenses ont été rares en comparaison des quatre dernières années", précisent également les experts.