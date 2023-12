Météo : comment expliquer une des températures aussi douces à la mi-décembre ?

Ce début de semaine est marqué par des températures particulièrement douces sur une large partie du pays. Plusieurs records mensuels de températures ont été battus lundi. Pour en savoir plus, TF1info a interrogé Christelle Robert, prévisionniste à Météo France.

On a peine à croire qu'on est à seulement dix jours du début l'hiver. En ce début de semaine, des températures particulièrement douces pour la saison ont été enregistrées dans la partie centre-ouest de l'Hexagone. Lundi 11 décembre, des records de températures ont été battus en Charente et en Charente-Maritime, mais aussi dans les Deux-Sèvres, l’Hérault ou encore en Corse. En cause, une masse d’air subtropical en provenance des Antilles qui a pu remonter jusqu’à nos latitudes. Pour en savoir plus, TF1info a contacté Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France.

Comment expliquer la douceur de ces derniers jours ?

C’est de l’air doux et humide qui nous vient des Antilles et qui arrive jusqu’à nous par ce qu’on appelle une "rivière atmosphérique". Cela n’a pas impacté tout le territoire, principalement le centre-ouest du pays. Au cours de la journée de lundi, on a battu des records de douceur nocturne. Par exemple, on a eu 14,2°C à Cognac lundi, qui a battu le précédent record de 13,9°C du 4 décembre 1953. À titre de comparaison, les minimales en moyenne tournent autour de 4°C à cette période de l’année, dont on a plus de 10°C de différence. C’est la moyenne des minimales de saison à Cognac (Charente) pendant les dix premiers jours de septembre.

À partir de vendredi, on va repartir sur des conditions plus anticycloniques avec un air plus sec Christelle Robert

On a aussi enregistré 14°C à Royan (Charente-Maritime), battant ainsi le précédent record de 13,4°C du 11 décembre 1997. Des records de températures maximales ont été enregistrés en journée, à Cannes (Alpes-Maritimes) avec 23,8°C et à Pézenas (Hérault), où on a mesuré 22,8°C. Le précédent record de 21,4°C datait du 23 décembre 2022. Ce mercredi, on va changer de masse d'air et donc on va avoir encore beaucoup d’averses demain et aussi jeudi. Les températures vont retrouver les niveaux de saison à partir de jeudi. À partir de vendredi, on aura des conditions plus anticycloniques avec un air plus sec, mais avec toujours des grisailles matinales sur la partie nord du pays.

Pouvez-vous expliquer ce qu’on entend par le terme "rivière atmosphérique" ?

C'est un long couloir d’humidité dont la source se situe dans les Antilles et qui trouve son exutoire sur le continent européen. Cela se produit dans des configurations bien spéciales, lorsqu’il y a des petites dépressions sur l’Atlantique qui permettent d’expulser de l’air plus doux plus au nord. Sur son chemin, des petites dépressions vont agir comme une pompe et servir de relais pour faire remonter cette masse d'air chaude et humide jusqu’à nos latitudes tempérées. Cet air doux était porté par une perturbation et a donc amené aussi de la pluie avec lui. Ce phénomène peut durer plusieurs jours. Dans le cas présent, on parle de 48 heures. Et on arrive justement à la fin du phénomène.

MÉTÉO-FRANCE

Le changement climatique favorise-t-il ce type de phénomène ?

Il y a un lien avec le changement climatique. En réchauffant l’atmosphère, il permet qu’il y ait un contenu en vapeur d’eau plus important et qui peut ensuite se retrouver sous forme de pluies si certaines conditions sont réunies. Pour bien se rendre compte, lorsqu'on a un degré en plus dans une masse d'air, on a 7% d’humidité en plus. Ensuite, cette vapeur d’eau est susceptible de se transformer en précipitations. Et donc, on peut avoir des cumuls de pluie plus importants.

On ne peut pas dire de quoi cet hiver sera fait, mais il y a des chances qu’on ait d’autres rivières atmosphériques Christelle Robert

On s’attend à une augmentation de la force et de la durée des rivières atmosphériques. Cela entraînera une augmentation des précipitations et une intensification des épisodes de pluies diluviennes associés sur l’Europe occidentale. Il y a un phénomène similaire en provenance d'Hawaï jusqu'à la côte ouest des États-Unis, qu’on appelle le "Pineapple express". Le climatologue français Sébastien Cassou parle du "Rhum express" pour celui nous concernant étant donné qu'il vient des Antilles. Mais cette appellation n'a rien d'officiel.

À vous entendre, ce phénomène météorologique pourrait être amené à se répéter. Et ce n'est pas sans conséquences. Pouvez-vous nous expliquer ?

On ne peut pas dire de quoi cet hiver sera fait, mais il y a des chances qu’on ait d’autres rivières atmosphériques. Ce n’est pas si rare que ça. Les rivières atmosphériques ont pour effet d'amener de la pluie en moyenne montagne et de lessiver le manteau neigeux qui avait pu se former. On l'a vu récemment à Besançon (Doubs), par exemple. La limite neige est remontée aujourd’hui à 2300 m sur les Alpes. Pour tout ce qui est en dessous, les pluies s’ajoutent à la fonte nivale. Et ce n'est pas sans conséquences. Il y a de forts cumuls de pluie sur le nord des Alpes avec une vigilance orange pour la journée de mardi dans les deux départements de la Savoie.