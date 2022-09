L'été 2022, le plus chaud jamais enregistré en Europe

"La température moyenne en Europe était 0,4°C" plus élevée qu'en 2021 à la même période, précise Copernicus. Il s'agissait alors du précédent record. "Les températures étaient les plus supérieures à la moyenne dans l'est du continent au mois d'août, mais étaient encore bien supérieures à la moyenne dans le sud-ouest, dans des pays où elles avaient également été élevées en juin et juillet."

"La série de vagues de chaleur à travers l'Europe, associée à des conditions inhabituellement sèches, a conduit à un été extrême avec des records en termes de température, de sécheresse et d'activité des incendies dans de nombreuses régions européennes", commente Freja Vamborg, scientifique au service Copernicus. "Nos données montrent que nous avons non seulement enregistré des records de températures en août, mais aussi pour l'été. Et le précédent record n'avait qu'un an."