Fortes chaleurs : des pointes entre 34 et 38°C... jusqu’à quand ?

La tendance orageuse, bien que limitée et localisée, gagnera du terrain lundi pour concerner une bonne moitié ouest. Elle aura pour conséquence de faire baisser le mercure, mais de manière très sensible dans un premier temps. Ainsi, lundi, après-midi, il fera encore plus de 30°C tandis que des pics à 35°C seront encore possibles du centre au nord-est. Entre mardi et mercredi, le risque de coups de tonnerre gagnera l’est du pays, repoussant de cette manière les plus fortes chaleurs.

Mardi, les thermomètres repasseront sous les 30°C de l’Atlantique à la Manche tandis qu’il fera encore entre 30 et 34°C du sud-ouest aux régions de l’est. Ce seuil des fortes chaleurs (30°C) sera atteint ou dépassé uniquement près de la Méditerranée mercredi tandis qu’ailleurs, l’atmosphère deviendra plus respirable avec une moyenne de 24 à 28°C aux heures les plus chaudes. La fin de semaine prochaine s’annonce de nouveau plus stable, avec le retour des hautes pressions et une hausse du mercure, mais qui restera bien en dessous des niveaux actuels.