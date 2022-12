Météo : 2022 sera bien l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, en dépit du froid ambiant

33 départements ont été placés en vigilance orange pour neige et verglas à partir de ce mardi soir, et pour toute la journée de mercredi. Ces départements situés dans la moitié nord du pays forment une ligne de la Bretagne à l'Alsace en passant par Paris - mais la météo est relativement plus douce dans le sud du pays. Météo-France préfère parler d'épisode de froid notable plutôt que de "vague de froid" à l'échelle nationale, cette dernière répondant à des critères précis qui ne sont pas remplis.