A-t-on enregistré ces derniers jours en France un record de froid depuis près de 10 ans ?

Des médias comme Le Bien Public rapportent que "la France a connu ce dimanche un record de froid depuis près de dix ans", et s'appuient pour cela sur des informations partagées par Gaétan Heymes, prévisionniste et nivologue chez Météo-France. "L'indicateur de température minimale de ce 11 décembre est le plus bas observé en décembre depuis 8 ans (quasiment -5°C le 29 décembre 2014), mais c'est surtout parce qu'il y a eu peu d'épisodes froids en décembre ces dernières années", assure-t-il.

Dans le même temps, un message de Météo-France peut semer le trouble. L'institution souligne en effet que le 11 décembre, "l'indicateur national a atteint 0,4°C, soit la valeur la plus froide depuis février 2018". S'agit-il d'une erreur ? De l'un ou de l'autre, voire des deux à la fois ? Non, mais cette différence d'analyse s'explique par les indicateurs retenus. L’indicateur thermique national auquel il est fait référence calcule "la moyenne de mesures quotidiennes de la température moyenne de l’air dans 30 stations météorologiques réparties de manière équilibrée sur le territoire métropolitain". Il est calculé à la fois pour les minimales, pour les maximales, et pour la moyenne des deux.